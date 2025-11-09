Paceco, la chiesetta del cimitero torna al suo antico splendore

Dopo oltre quindici anni di attesa, sono finalmente in corso i lavori di ristrutturazione della chiesetta del cimitero comunale di Paceco, un luogo caro alla comunità e simbolo di memoria e raccoglimento. L’intervento, atteso da tempo, restituisce dignità e decoro a uno spazio sacro che tornerà presto ad essere accessibile e accogliente, nel pieno rispetto della sua storia e della sua funzione spirituale. I lavori, finanziati grazie a un emendamento inserito nella legge finanziaria regionale 2025 dall’onorevole Dario Safina, prevedono un investimento di 200 mila euro destinato al recupero integrale della struttura. Un intervento che mette insieme cura del patrimonio, sicurezza e valorizzazione della memoria collettiva.

“È un segno concreto di attenzione verso i luoghi che custodiscono la nostra identità e le nostre radici”, sottolineano dal Comune di Paceco, ringraziando istituzioni, tecnici e operai che hanno reso possibile l’avvio del progetto. Parallelamente al restauro della chiesetta, sono in corso anche i lavori di consolidamento strutturale e recupero architettonico del padiglione storico “a ferro di cavallo”, cuore del vecchio cimitero comunale. L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e il decoro di un’area fortemente simbolica, da tempo in attesa di riqualificazione. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di tutela e valorizzazione degli spazi pubblici più significativi di Paceco, dove la memoria si intreccia con l’identità della comunità.