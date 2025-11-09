Giornata da dimenticare per il Marsala Futsal, la Gear vince 0 a 8

Partita da archiviare e dimenticare per il Marsala Futsal 2012 che al Palasport San Carlo, per la quarta giornata di Campionato serie A2 Girone D, perde sonoramente per 0 a 8 contro la Gear Piazza Armerina. Non c’è stata storia in campo, i lilybetani ne escono pesantemente sconfitti e sanno che devono lavorare più che mai, nonostante questo sia il primo passo falso della stagione. Ma ci sta, è quasi fisiologico per una squadra che in A2 è ancora una matricola. Quello che resta, al di là dei passaggi sbagliati, della palla che – come si suol dire – si è rifiutata di entrare in porta, della fatica, dei volti lividi degli azzurri, è la consapevolezza di lavorare tanto fuori dal campo, per dare il massimo ogni sabato. Prossima gara sabato 15 novembre a Messina, un’altra sfida d’alta classifica: i peloritani infatti, si trovano a 9 punti in testa assieme proprio al Marsala, al Mazara Futsal e alla Junior Domitia.

primo tempo_ Le prime battute della gara non fanno presagire quello che sarà il risultato finale. La Gear attacca ma il Marsala non subisce ed anzi infierisce, con il solito Barroso. Le spinte corale dei padroni di casa però, si spengono al 5’ con Fabinho e un goal rasoterra dalla metà campo e pochi secondi dopo con il raddoppio di Bounar sugli sviluppi di un calcio d’angolo e qualche disattenzione della difesa azzurra. Due minuti dopo arriva la rete di Zapella con la Gear che gioca alta a cercare lo 0 a 3. Gli ospiti costringono la ‘banda Torrejon’ nella propria metà campo, con continui tunnel che annichiliscono i lilybetani. Da segnalare solo i tiri in porta di Romano e Patti. Il poker della Gear giunge al 14’ con Medeiros dopo una punizione e benchè abbia fallito ben tre tiri liberi, è Fabinho che mette a segno lo 0 a 5 con un tiro al volo da calcio d’angolo con cui chiude la prima parte del match.

secondo tempo_ nonostante la ‘manita’, si sa, il Calcio a 5 è imprevedibile e tutto può succedere. Ma non questa volta: il Marsala ci prova a risollevare le sorti della gara con un palo di Tendero e le buone intuizioni di Bonafede (che verrà espulso) ma in questa fase sono gli avversari che – nonostante gli acciacchi – vanno in rete ancora con Zapella al 6’ e poi, sfruttando la superiorità numerica, con Vitinho al 10’. E’ 0 a 7. A 4 minuti dalla fine, Cosenza para un tiro pericoloso ma all’ultimo minuto, non stanchi, gli ospiti siglano l’ottavo goal con Medeiros.