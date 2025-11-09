Intelligenza artificiale tra consapevolezza e responsabilità: evento formativo al Liceo “Ruggieri” di Marsala VIDEO

Le opportunità dell’Intelligenza Artificiale attraverso un suo uso didattico consapevole. Questo il tema che ha caratterizzato l’evento formativo organizzato dal Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, in collaborazione con il Rotary Club. Venerdì pomeriggio e sabato mattina, presso l’aula magna dell’istituto guidato dalla dirigente Fiorella Florio, il professore Giuseppe Anastasi, delegato del Rettore per la Transizione Digitale dell’Università di Pisa ha illustrato ai docenti le novità emerse negli ultimi tempi, che hanno ulteriormente arricchito il ventaglio di possibilità offerte a chi utilizza l’Intelligenza Artificiale per esigenze lavorative e, in particolare, in ambito scolastico.

“L’Intelligenza Artificiale è una realtà, gli studenti la usano e non possiamo fare finta che non esista. Dobbiamo porci il problema di come utilizzarla in maniera responsabile”, ha affermato il professore Anastasi, ribadendo come l’elemento umano rimanga insostituibile e che occorra dunque integrare i due registri nel mondo del lavoro, così come in quello della ricerca.

L’iniziativa è servita a chiarire aspetti legati all’utilizzo di questo innovativo strumento a beneficio del servizio offerto dall’istruzione pubblica ai ragazzi, sia per approfondire la propria formazione culturale che per maturare un approccio più consapevole in vista delle scelte universitarie e lavorative che dovranno affrontare in futuro.

Un contributo importante all’evento formativo è stato dato dai docenti Giuseppe Lombardo, Giovanna Lo Grasso e Claudia Piro, componenti dell’EdTech Team che già da tre anni sta utilizzando nuovi strumenti e nuove metodologie di lavoro con gli studenti dell’indirizzo SDIA (Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale), che hanno coordinato la parte laboratoriale nella mattinata di sabato.