Calatafimi: il presidente Quinci in visita al monumento di Pianto Romano

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci, accompagnato dalla consigliera Alessia Rizzo, è stato in visita al monumento nazionale di Pianto Romano. “Posto da valorizzare” queste sono le parole pronunciate dal Presidente rimasto affascinato dalla bellezza del paesaggio e dall’imponente monumento dell’architetto palermitano Ernesto Basile.

“Pianto Romano – continua il presidente – è un punto strategico tra il Parco Archeologico di Segesta e la valle del Belice, con la città di Gibellina prima capitale dell’Arte Contemporanea del 2026. Grazie ai lavori ultimati della strada SP 61 si avrà una migliore accessibilità e fruibilità facilitando il transito dei pullman”.

L’Associazione “Segesta nel Sogno” ha ringraziato il presidente Salvatore Quinci per la sua presenza e per l’interesse dimostrato verso questo sito del territorio trapanese.