A Petrosino nuova vita per il Palazzetto dello Sport: “Lavori in corso”

Proseguono regolarmente i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Petrosino, finanziati con un importo di 150.000 euro grazie alle somme messe a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. L’intervento in corso riguarda in particolare la coibentazione della copertura, mediante la rimozione del precedente materiale deteriorato, la posa di un nuovo strato isolante e l’applicazione di uno strato protettivo in poliurea, oltre alla sistemazione completa delle grondaie. Un lavoro atteso da anni, necessario per garantire la piena funzionalità e sicurezza della struttura sportiva. “Dopo tanti interventi tampone e non risolutivi – dichiara il sindaco – siamo finalmente nelle condizioni di realizzare un’azione definitiva e di qualità, senza gravare neanche per un euro sul bilancio comunale. Il Palazzetto dello Sport rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità: qui si allenano e crescono tanti giovani, in particolare le squadre e le attività legate alla pallamano, oltre ad ospitare eventi e manifestazioni. Garantire un ambiente sicuro, efficiente e adeguato significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e della città”.