Caso di varicella al centro migranti di Bonagia, scatta il protocollo sanitario

Si è attivata la rete di prevenzione sanitaria al centro di prima accoglienza “Cielo Azzurro” di Bonagia, nel territorio di Valderice, gestito dalla cooperativa sociale “Badia Grande”. Dopo la scoperta di un caso di varicella in un minore straniero non accompagnato proveniente da un’altra struttura, la direzione ha avviato un protocollo d’urgenza che ha permesso di isolare il giovane e attivare la profilassi per gli altri ospiti e per gli operatori. L’intervento, effettuato nell’ambito del progetto PROM.ES (Promozione della Salute ed Equità Sanitaria), ha coinvolto medici, assistenti sociali e mediatori culturali, garantendo una gestione tempestiva ed efficace dell’emergenza. L’obiettivo era contenere il rischio di contagio in un ambiente che ospita venti ragazzi tra i 14 e i 18 anni di diverse nazionalità — bengalese, egiziana, gambiana, senegalese, pakistana e ivoriana. Prima della vaccinazione, sono stati coinvolti in un percorso di comprensione e consenso informato, grazie al contributo del mediatore culturale e della tutrice pro-tempore.

Dopo le visite mediche ai ragazzi che avevano avuto contatti con il caso positivo, l’équipe di PROM.ES ha eseguito le vaccinazioni. Ogni minore ha sostenuto un colloquio individuale per l’anamnesi, e la profilassi è stata estesa anche a tutto il personale della struttura. Per rendere più leggero il momento, sono stati consegnati venti “attestati di coraggio” ai ragazzi vaccinati, trasformando l’ansia in un riconoscimento positivo.