Furto in casa, a San Vito Lo Capo arrestato un 26enne

I Carabinieri di San Vito Lo Capo hanno arrestato un 26enne per furto in abitazione. L’uomo, un cittadino straniero 26enne, al momento dell’arresto, è stato trovato in possesso della refurtiva, che una volta recuperata veniva restituita ai legittimi proprietari. A seguito di una richiesta d’intervento giunta al 112, infatti, da parte dei proprietari di un’abitazione del centro trapanese, che rientrando in casa avevano notato segni di effrazione e rumori provenire dall’interno, i Militari della Stazione Carabinieri di San Vito Lo Capo intervenivano prontamente, riuscendo a fermare un ladro mentre tentava la fuga. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, al 26enne è stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di San Vito.