Fondo Espero:  il marsalese Fulvio Marino eletto per Uil Scuola Trapani

Il marsalese Fulvio Marino, segretario territoriale della Uil Scuola Rua di Trapani, è stato eletto tra gli 8 delegati a livello nazionale in rappresentanza della sigla in seguito ai risultati delle recenti elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza complementare per i lavoratori della scuola.I dati elettorali testimoniano il forte consenso per la Uil Scuola trapanese, infatti, su 677 votanti (con una scheda bianca) la sigla ha ottenuto 533 preferenze, contro le 70 della Cisl, le 50 della Cgil, le 12 della Gilda e le 11 dello Snals. La percentuale in provincia di Trapani per la Uil è stata di oltre il 78 per cento. “Sono onorato e grato per questo risultato – afferma Marino -. Desidero ringraziare di cuore la squadra della Uil Scuola per il grande lavoro svolto che ha portato a questo successo. Questo è il frutto di un impegno costante a tutela dei lavoratori della scuola. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza per la UIL, accordandoci la loro fiducia. Una fiducia che ci impegna a continuare con determinazione l’attività di rappresentanza e vigilanza all’interno del Fondo Espero“.