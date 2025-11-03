Consorzio Trapanese Legalità e Sviluppo: contributi per il riuso sociale dei beni confiscati ￼

Promuovere il riutilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti locali consorziati. È questo l’obiettivo del Consorzio trapanese Legalità e Sviluppo, in esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci in occasione del Bilancio di Previsione e del Dup per il corrente esercizio. L’iniziativa “Spazi di Legalità” promossa dal CdA presieduto dal dottor Andrea Giacalone, segretario generale del Comune di Marsala e Petrosino, con componenti Luciano Zanta Platamone (designato dal Prefetto) e Vito Adamo (designato dall’Assemblea Consortile), coadiuvati dalle direttrice Letizia Interrante, intende coinvolgere gli Enti Locali consorziati. A loro è destinato un contributo massimo di 15 mila euro finalizzato alla copertura di spese occorrenti per il riuso di immobili confiscati di cui sono assegnatari. Un apposito Avviso – online alla pagina https://www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com/index.php/22-evidenza/38-consorzio-trapanese-per-la-legalita-e-lo-sviluppo – fissa requisiti, termini e modalità per la concessione del contributo.