All’aeroporto di Birgi arriva la ricarica di powerbank

Linee essenziali, colore Sky Blue e un’esperienza d’uso curata in ogni minimo dettaglio: nasce Mid Sky Blue, il nuovo look del servizio di powerbank sharing Mobbi, pensato per rendere la ricarica in mobilità non solo più pratica, ma anche più ‘stilosa’. E’ stato installato all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, grazie alla volontà di Airgest. Ogni elemento del design è stato progettato per offrire un’esperienza d’uso intuitiva, veloce e accessibile. Dall’arrivo alla partenza, negli aeroporti e nei principali hub di transito, Mobbi promette zero ansia da batteria e niente più code o assembramenti alle prese. Il funzionamento è semplice, un powerbank con ricarica mentre ci si muove e poi lo si riconsegna quando si finisce. Un’altra tecnologia importante per lo scalo trapanese.