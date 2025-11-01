Lo stadio comunale di Calatafimi torna a funzionare in sicurezza

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i locali spogliatoi e l’intera struttura sportiva comunale alla società USD Calatafimi Don Bosco, segnando un importante passo avanti per la rinascita dell’impianto calcistico cittadino. L’intervento di messa in sicurezza dei locali era stato richiesto all’Assemblea Regionale Siciliana grazie all’impegno dell’onorevole Stefano Pellegrino e al supporto del gruppo politico Forza Italia Calatafimi Segesta, che ha ottenuto un finanziamento di circa 110 mila euro.

Il Settore Lavori Pubblici del Comune, sotto la direzione dell’ingegnere Stefano Bonaiuto, ha curato la progettazione, la gara e l’affidamento dei lavori, aggiudicati alla ditta Saullo di Alcamo durante i mesi estivi e autunnali. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza dei locali tecnici, degli spogliatoi e dei servizi igienici del pubblico, con un completo revamping dell’impianto elettrico e dell’illuminazione a LED, il rifacimento di porte e finestre, oltre al ripristino dei cancelli di sicurezza dell’intero impianto. «Si tratta di un’altra scommessa vinta – ha commentato l’on. Stefano Pellegrino – ma anche di un nuovo punto di partenza: vogliamo presto rivedere i tifosi sugli spalti per sostenere la Don Bosco e alimentare la passione calcistica dei nostri ragazzi». Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre all’onorevole Pellegrino, il sindaco di Calatafimi Segesta, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Ferrisi, la Giunta municipale, diversi consiglieri comunali, nonché il presidente della USD Don Bosco Alessandro Balduccio e la dirigenza dell’associazione sportiva. Con il completamento dei lavori, l’amministrazione comunale e la società sportiva auspicano una riapertura dello stadio al pubblico dopo diversi anni di chiusura, restituendo alla città un importante luogo di sport, socialità e aggregazione.