A Marsala un convegno su “Deontologia, etica e responsabilità delle Professioni Sanitarie”

Marsala si prepara ad ospitare un importante convegno dedicato a uno dei temi più rilevanti per i professionisti sanitari: la deontologia, l’etica e la responsabilità legale e professionale nel settore sanitario. L’evento, patrocinato dalla Città di Marsala, si terrà sabato 22 novembre 2025 presso il Complesso San Pietro, con un programma ricco di interventi e approfondimenti di alto livello che coinvolgeranno esperti, giuristi e rappresentanti delle professioni sanitarie.

La giornata si aprirà alle ore 8:30 con la registrazione dei partecipanti e proseguirà con i saluti istituzionali. A seguire, alle 9:15, si approfondiranno gli aspetti generali della responsabilità delle professioni sanitarie con l’intervento del Dott. Diego Catania, Presidente della Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP. Tra gli altri relatori di spicco, il Dott. Giuseppe Lisella, Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala, discuterà gli aspetti penali legati alla responsabilità professionale. L’Avv. Diego Ferraro, civilista del foro di Palermo, tratterà la tutela giuridica e assicurativa del professionista sanitario in caso di errore.

Il convegno affronterà inoltre temi di grande attualità come le violenze e aggressioni subite dagli operatori sanitari, con un focus specifico sul panorama TSRM e PSTRP, a cura del Dott. Thomas Turay, delegato FNO TSRM e PSTRP e rappresentante dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie. La giornata proseguirà con l’analisi del ruolo del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) e degli aspetti processuali con il Dott. Francesco Paolo Pizzo, giudice del Tribunale di Marsala.

Nel pomeriggio, dopo un pranzo leggero, saranno approfonditi gli aspetti etici e deontologici con una presentazione generale del Codice Etico e dei Codici Deontologici da parte del Presidente Catania, seguita dalla presentazione ufficiale dei Codici da parte di rappresentanti nazionali e territoriali delle professioni sanitarie. La chiusura dei lavori è prevista per le 19:00 con la compilazione del test ECM e la conclusione ufficiale del convegno.

L’evento è in fase di accreditamento ECM e si rivolge a tutte le professioni sanitarie, con partecipazione gratuita per gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP di Trapani. Per gli iscritti ad altri Ordini è previsto un contributo di 20 euro, da versare tramite bonifico bancario.

Questo convegno rappresenta un’occasione fondamentale per aggiornarsi sui temi cruciali dell’etica e della responsabilità professionale nel settore sanitario, promuovendo una maggiore consapevolezza e tutela degli operatori sanitari in un contesto sempre più complesso e sfidante.