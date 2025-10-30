Super Bonazzoli, la Cremonese affonda il Genoa

GENOVA (ITALPRESS) – Un’ottima Cremonese vince per 2-0 in casa del Genoa, che non riesce ad arrestare la sua crisi e viene contestato apertamente dai propri tifosi. Al Ferraris va in scena lo show di Bonazzoli, autore di una doppietta di pregevole fattura. Dopo nemmeno quattro minuti, gli ospiti passano in vantaggio. Vandeputte batte un corner dalla destra, Bianchetti sbuccia la conclusione al volo che si trasforma però in un assist per Bonazzoli, il quale si coordina alla grande e batte Leali da pochi passi con una splendida rovesciata. La rete viene convalidata dopo un lungo controllo al Var per un possibile fuorigioco di partenza dell’attaccante. La neopromossa sembra in controllo e contiene senza affanni gli sporadici attacchi dei suoi rivali, mai davvero incisivi dalle parti di Audero. Al 35′, Vandeputte entra in area di rigore dalla destra e serve a rimorchio Bonazzoli, l’attaccante apre il mancino ma trova l’opposizione provvidenziale di un difensore a pochi passi dalla porta. Gli uomini di Vieira si vedono per la prima volta al 41′, Martin trova la barriera con una punizione dal limite, la sfera schizza sul sinistro di Cornet che calcia a botta sicura ma Bianchetti è decisivo e salva in corner in scivolata. In pieno recupero, dalla parte opposta, è Barbieri a sgasare sulla destra e a mettere una buona palla all’indietro per il solito Bonazzoli, che si fa fermare il destro in tuffo da Leali. La prima frazione si chiude sullo 0-1. Al 4′ della ripresa, i grigiorossi raddoppiano. Vandeputte calcia un angolo dalla sinistra e pesca sul secondo palo uno scatenato Bonazzoli, che conclude al volo con il sinistro infilando ancora Leali, che ferma il tiro del suo avversario ma qualche centimetro oltre la linea di porta. Poco dopo, il neo entrato Vitinha accorcia le distanze ma la rete viene annullata per fuorigioco. A mettere in cassaforte il risultato ci pensa Audero, che al 38′ ferma con il piede in controtempo un destro ravvicinato di prima intenzione di Frendrup, ben servito da Norton-Cuffy. Al 40′ Abisso ferma la partita per alcuni minuti in seguito al lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi liguri, in segno di protesta nei confronti dei giocatori che vengono apostrofati con cori piuttosto accesi. Il risultato non cambierà più. Grazie a questa preziosa vittoria, la Cremonese sale all’ottavo posto a quota 14. Il Genoa, ancora senza vittorie in campionato, resta invece in ultima posizione con soli 3 punti all’attivo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).