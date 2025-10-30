Petrosino punta sull’efficienza energetica negli edifici comunali

Il Comune di Petrosino compie un passo importante verso la sostenibilità e l’innovazione energetica. È stato infatti pubblicato sull’Albo Pretorio online l’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un progetto di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) dedicato all’efficientamento energetico degli edifici comunali. L’iniziativa, finanziata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nell’ambito della Misura 3.0 del nuovo Conto Termico, prevede un sistema integrato di fornitura e gestione dell’energia tramite contratto di prestazione o rendimento energetico (EPC).

Il progetto, dunque, non comporterà alcun onere economico per il Comune, ma consentirà di ottenere importanti benefici in termini di risparmio e sostenibilità. Tra gli obiettivi principali figurano la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti, l’installazione di sistemi a energia rinnovabile – come solare termico, fotovoltaico e cogenerazione – e l’attivazione di servizi avanzati di gestione e manutenzione. Le imprese interessate dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 novembre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it, utilizzando il modello allegato all’avviso consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune. Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche di transizione ecologica e riduzione dei consumi, puntando su innovazione e collaborazione tra pubblico e privato.