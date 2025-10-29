Francesco Scoma torna in Forza Italia “E’ la mia casa politica”. Caruso “Un felice ritorno”

PALERMO (ITALPRESS) – Francesco Scoma torna ad aderire a Forza Italia, con la quale ha ricoperto nel tempo diversi incarichi politici e amministrativi a diversi livelli, dal Comune al parlamento nazionale ed europeo.

La lunga carriera di Scoma spazia dall’amministrazione locale a quelle nazionale ed europea. È stato Vicesindaco di Palermo e, in seguito, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per diverse legislature. In Regione ha anche ricoperto incarichi di governo come Assessore al Lavoro e poi alle Attività Sociali. Il suo percorso è proseguito in Parlamento, dove è stato Senatore e Segretario del Senato nella XVII Legislatura, per essere eletto poi alla Camera dei Deputati nella successiva legislatura, ricoprendo anche in questo caso la carica di Segretario. Ha completato la sua esperienza nelle istituzioni con un mandato al Comitato Europeo delle Regioni.

LE PAROLE DI SCOMA

“Sono felice di comunicare il mio ritorno in Forza Italia. Non si tratta solo di una scelta di partito, ma di una scelta di cuore, di legami e di persone. È proprio vero che certi amori non finiscono: con la stessa passione ed emozione di tanti anni fa, torno a casa”. Sono le parole di Francesco Scoma. “La mia casa politica, dove ritrovo tanti amici e amministratori con i quali ho condiviso i migliori anni della mia esperienza al servizio dei cittadini. Voglio ringraziare il Presidente Renato Schifani e il Coordinatore regionale Marcello Caruso per avermi accolto a braccia aperte. Oggi la nostra Regione è molto più attrattiva e competitiva, con servizi in costante miglioramento e un turismo in continua crescita, a differenza di quanto afferma chi, dai comodi salotti romani, vorrebbe commissariarci. Tutto questo è merito della visione chiara e ambiziosa del Presidente Schifani e della sua Giunta regionale. Proprio la visione comune, i valori condivisi e l’appartenenza alla stessa storia hanno reso naturale questo mio ritorno nel partito dove ho iniziato a fare politica e dove, un giorno, la concluderò. Ma non ancora”.

“Ho ritrovato, in poche ore, un entusiasmo autentico che mi spinge a rimettermi a disposizione del partito e del Presidente, forte dell’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività pubblica tra Roma e Palermo – continua Scoma – Ringrazio la Lega, nostro prezioso alleato di Governo, e gli amministratori del partito con cui continuerò a mantenere rapporti di stima, collaborazione e amicizia. Una cultura politica profondamente diversa dalla mia e un progetto, quello meridionale e siciliano per il quale avevo aderito, mai partito. Come ci sono amori che non finiscono, ce ne sono altri che non nascono mai. Da moderato, torno nella casa dei moderati”.

IL COMMENTO DI CARUSO

Un’adesione, quella di Scoma, che Marcello Caruso – coordinatore regionale azzurro – definisce “un felice ritorno a casa”. “Questa scelta – aggiunge Caruso – conferma Forza Italia come il punto di riferimento in Sicilia per quanti si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo e vogliono continuare a mettere a servizio della comunità la propria esperienza e la propria passione”.

Per Caruso, “l’esperienza che Francesco Scoma porta con sé è un contributo importante per il nostro lavoro sul territorio. La sua conoscenza delle istituzioni a tutti i livelli rafforza la nostra capacità di essere un partito al servizio dei cittadini e delle comunità, concreto e operativo”. “L’adesione dell’amico Francesco – conclude Caruso – consolida in modo prestigioso la nostra presenza in Sicilia, rafforzando un partito sempre più composto da amministratori bravi, competenti e appassionati in grado di coniugare il radicamento nel territorio con una visione nazionale ed europea”.

– foto ufficio stampa Marcello Caruso –

(ITALPRESS).