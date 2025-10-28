Ambiente e verde pubblico, a Paceco entra in Giunta Federica Gallo

La squadra assessoriale del sindaco di Paceco Aldo Grammatico cresce con la nomina della dottoressa Federica Gallo, già consigliera comunale di maggioranza, che entra ufficialmente a far parte della Giunta. La nuova assessora assumerà le deleghe fino ad oggi in carico al sindaco: parchi e ville, giardini e verde pubblico, piccola manutenzione, ecologia ed ambiente. “Si tratta di ambiti fondamentali per la qualità della vita della nostra comunità e sono certo che l’assessora Gallo saprà svolgere un lavoro attento e concreto, diventando un importante punto di riferimento per l’intero gruppo e per i cittadini” afferma il sindaco.