Ancora ritardi nell’erogazione idrica a Trapani dopo il guasto

La riparazione provvisoria effettuata da Siciliacque nel fine settimana scorso alla conduttura comunale di Bresciana sta portando alcuni rallentamenti nell’approvvigionamento idrico. Al fine di assicurare comunque tentativi di parziale erogazione – seguirà oggi quella definitiva nella città trapaese. La condotta per ragioni di sicurezza viene nuovamente posta in fermo con scarico dell’acqua fino a completamento operazioni. Pertanto, viene sospesa la distribuzione idrica fino a fine lavori, previsto per domani, 28 ottobre. Ci saranno inevitabilmente ulteriori disagi sia per gli abitanti che per i commercianti e i ristoratori.