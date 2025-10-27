Ognissanti: tutte le regole di accesso nei cimiteri della Provincia di Trapani

Sabato 1° e domenica 2 novembre, rispettivamente ricorrenza di Ognissanti e Commemorazione Defunti, le città trapanesi si apprestano a regolare gli ingressi ai cimiteri urbani.

Marsala

Marsala ai appresta a regolamentare gli orari di accesso per consentire la più ampia partecipazione di visitatori ai propri cari estinti. Lo dispone l’ordinanza del sindaco con la quale viene altresì disciplinato l’ingresso nei giorni immediatamente precedenti la festività dell’1 novembre, compatibilmente con gli ulteriori interventi di pulizia straordinaria delle aree cimiteriali. Queste le giornate interessate: giovedì 30 ottobre, chiusura per pulizia, venerdì 31 ottobre, apertura dalle ore 7 alle 14 e pomeriggio chiuso, sabato 1° novembre, apertura dalle 7 alle 17.30, domenica 2 novembre, apertura dalle 7 alle 17.30. Con lo stesso provvedimento sindacale, si dispone che il settore comunale competente si raccorderà con le associazioni di Volontariato per effettuare l’assistenza ai portatori di handicap, nonché attività di primo soccorso anche con l’ausilio di un’ambulanza che sosterà in piazza Ugo Foscolo. Nelle due giornate al fine di mantenere il decoro del Cimitero, sarà assicurata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il 30 e 31 l’ingresso delle salme e della tumulazione vengono autorizzate, ma l’1 e il 2 vengono sospese; le imprese dovranno chiudere temporaneamente i cantieri. E’ vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti e altro materiale ingombrante ed è richiesta la massima prudenza nell’accensione dei ceri e corpi illuminanti. Il 2 novembre la Santa Messa in memoria dei defunti verrà celebrata alle ore 10 nell’area del Monumento dedicato alle Vittime del disastro aereo di Ustica.

Petrosino

A Petrosino orari ancora da definire, ma è certo che venerdì 31 ottobre il cimitero sarà chiuso al pubblico per lavori interni, mentre sabato e domenica, nei giorni delle celebrazioni di Ognissanti e dei Defunti, il camposanto sarà aperto dalle 8 alle 17.

Trapani

La festività di Ognissanti, in data 1° novembre 2025, e la Commemorazione dei Defunti, il 2 novembre 2025, rappresentano due ricorrenze di profondo valore nel nostro territorio, durante le quali è consuetudine recarsi al cimitero per onorare i propri cari con la visita e la deposizione di un fiore sulle tombe, a Trapani come ogni anno, vengono disciplinate tali giornate mediante opportune disposizioni comportamentali, al fine di garantirne lo svolgimento nel più sereno e ordinato modo possibile; per tali motivi, il Sindacao ha firmato apposita ordinanza sindacale, in cui sono evidenziate le norme comportamentali da osservare. Nei giorni di mercoledì 29 e giovedì 30, gli uffici del Cimitero comunale non riceveranno pubblico, salvo eccezionali e motivate deroghe. Mentre il Cimitero comunale resterà aperto e fruibile agli utenti. Qui l’ordinanza:

Erice

Il Cimitero comunale di Erice osserverà orario continuato giovedì 30 ottobre, venerdì 31, sabato 1° novembre e domenica 2 dalle ore 8 alle 18. In questa fascia oraria il cimitero sarà regolarmente aperto.

Castellammare del Golfo

L’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo informa la cittadinanza sugli orari di apertura del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti. Orari di apertura: 1 e 2 novembre dalle ore 7 alle ore 17 (orario continuato); 29, 30 e 31 ottobre la mattina dalle ore 8 alle ore 13, il pomeriggio (solo 30 e 31 ottobre) dalle ore 14.30 alle ore 17; il 3 novembre dalle ore 8 alle ore 13. Pulizia loculi e cappelle private: è consentita fino al 28 ottobre 2025. Sospensione attività edilizia: dal 29 ottobre al 3 novembre 2025 le imprese dovranno sospendere ogni tipo di attività edilizia all’interno del cimitero, come disposto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Giovanni D’Aguanno. Il sindaco Giuseppe Fausto comunica che l’apertura in più giornate, sia al mattino che al pomeriggio, è stata prevista per favorire una distribuzione degli accessi ed evitare affollamenti nelle giornate dell’1 e 2 novembre, quando il cimitero resterà comunque aperto con orario continuato dalle 7 alle 17.

Calatafimi Segesta

Il Cimitero comunale di Calatafimi Segesta, in occasione della Commemorazione dei Defunti, resterà aperto ai visitatori sabato 1 e domenica 2 novembre orario continuato dalle 8 alle 17.

Campobello di Mazara

Fino a venerdì 31 ottobre l’orario di apertura del cimitero di Campobello sarà dalle ore 8 alle 17; sabato 1° novembre dalle ore 8 alle ore 19 e giorno 2 dalle 8 alle 17.

Mazara del Vallo

Dalle ore 15.30 al Cimitero comunale di Mazara si terrà la tradizionale cerimonia di omaggio ai Defunti alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose. Il corteo accompagnato dalla banda musicale e dalle associazioni si formerà e radunerà nei pressi della porta centrale del Cimitero con partenza dal viale adiacente; dopo la tappa alla chiesa cimiteriale proseguirà con le deposizioni di corone d’alloro nei reparti dedicati ai Caduti delle due guerre mondiali, al Monumento ai Marinai ed al primo caduto in guerra conosciuto Stefano Ferro. Fiori saranno deposti inoltre presso l’Ossario. Per il resto il luogo è interessato da alcuni lavori.