Calcio Femminile: il Marsala affonda in Campania contro il Villaricca

È di 6-1 il risultato tra Villaricca Calcio e Virtus Femminile Marsala, gara di 3º giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale vinta dalle padrone di casa campane grazie ai gol di Orsi, Olivieri, Avallone, Parretta e Turco due volte. Gara difficile già si sapeva per l’esperienza maggiore delle ragazze del Villaricca rispetto alle baby terribili azzurre. Un passivo troppo pesante per le ragazzine che hanno però reagito nel secondo tempo con una bellissima rete del portiere Sara Barbara con un calcio di punizione da centrocampo. Per il prossimo appuntamento il gruppo di mister Valeria Anteri si prepara ad ospitare al municipale “Nino Lombardo Angotta” la formazione del Lecce Women domenica 9 novembre alle ore 11:30.