Atletica, gemellaggio tra la Podistica Jonia Giarre e la Marsala Doc

La Maratonina Blu Jonio, svoltasi a Riposto (CT) domenica, è stata l’occasione per un gemellaggio tra la Podistica Jonia Giarre e la Polisportiva Marsala Doc, in gara con una ventina di atleti. Prima della partenza, l’amicizia tra le due rappresentative sportive è stata suggellata dall’incontro dei rispettivi rappresentanti istituzionali. Per Marsala era presente l’assessore Ignazio Bilardello che, nel portare i saluti dell’Amministrazione Grillo, ha scambiato doni e gagliardetti con il sindaco di Riposto Davide Vasta e l’assessore Carmelo D’Urso. A conclusione dell’incontro, l’invito alla Maratona 2026 di Marsala.

