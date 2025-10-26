Regionali di Ginnastica Silver, tanti podi per la Diavoli Rossi di Marsala

Domenica 19 ottobre, al Palasport di Spadafora, durante la terza prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica artistica femminile, la Diavoli Rossi ha scritto una pagina speciale: due giovani atlete, Sara Crinelli e Irene Gentile, hanno conquistato insieme il primo posto nel livello LB3 base, concludendo la competizione pari merito. Un risultato raro, che ha fatto emozionare tutti. Successo per le due giovanissime atlete della Polisportiva, allenate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo. Questo fantastico risultato è stato solo l’ultimo, in ordine cronologico, della “due giorni” di gare alla quale la Polisportiva ha preso parte, schierando 15 ginnaste in campo, di diverse categorie e livelli e portando a casa ben 14 medaglie: 10 d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo. Rispettabilissimo anche l’unico quarto posto ottenuto dalla Senior Giada Maltese, nel livello LD3 base, a soli tre decimi dalla prima in classifica, la compagna di squadra Xia Cerami.

Questi i risultati ottenuti: LB3 base categoria A3 primo posto per Irene Gentile e Sara Crinelli, LB base categoria A1 primo posto per Emma Gusmano e secondo posto per Adele Struppa, LB base categoria A5 primo posto per Giulia Pipitone e secondo posto per Alessia Donato, LB base categoria Junior 1 primo posto per Giulia Cipri, LC base categoria A2 rimo posto per Giada Pipitone, LD3 Base categoria Senior 1 primo posto per Xia Cerami e quarto posto per Giada Maltese, LD Base primo categoria A3 posto per Giorgia Di Miceli, LD Base categoria A5 primo posto per Rossella Santoro e terzo posto per Adele Bertolino, LD Base categoria Junior 2 secondo posto per Martina Marchetti, LD Avanzato categoria A5 primo posto per Quyet Cerami. La seconda prova di squadra Gold si terrà sabato prossimo a Rosolini e le finali nazionali Silver che si terranno dal 4 all’8 dicembre a Rimini.