A Petrosino attiva la “Carta Dedicata a Te” 2025 con 500 euro a famiglia

L’INPS ha attivato per il 2025 la misura di sostegno economico “Carta Dedicata a Te”, rivolta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Al Comune di Petrosino sono state assegnate 418 carte, i cui beneficiari sono stati selezionati automaticamente dall’INPS tra i residenti iscritti all’anagrafe comunale, senza necessità di presentare domanda. Sono esclusi coloro che già percepiscono altre forme di sostegno al reddito come Reddito di cittadinanza o NASpI. Ogni nucleo familiare riceverà un contributo di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso esercizi convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura. Chi è già in possesso della carta dello scorso anno non dovrà ritirarne una nuova. Il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio, mentre l’intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2026. Gli elenchi dei beneficiari sono consultabili sul sito del Comune di Petrosino o presso l’Ufficio Servizi Sociali, dove è possibile ottenere ulteriori informazioni.