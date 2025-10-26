Il Trapani calcio batte 2-1 il Cerignola e ritorna alla vittoria

Il Trapani torna alla vittoria. Tre punti che permettono ai granata di tirare una grossa boccata d’ossigeno. Battuto l’Audace Cerignola per 2-1.
I gol sono arrivati tutti nel corso del primo tempo. Buono l’impatto dei ragazzi di mister Salvatore Aronica che si sono portati in vantaggio all’8’ con Celeghin, bravo a battere il portiere avversario con un colpo di testa su assistenza di Giron da calcio d’angolo. Secondo gol in campionato per l’ex Giugliano. L’Audace si affida a D’Orazio con un calcio di punizione al 18’ che si spegne solo sull’esterno della rete dando per un momento l’illusione ottica del gol. Al 20’ il raddoppio.