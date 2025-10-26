Calcio a 5, il Marsala Fustal vince a Roma

redazione

Calcio a 5, il Marsala Fustal vince a Roma

domenica 26 Ottobre 2025 - 17:40

Terza vittoria consecutiva per il Marsala Futsal che conquista la prima storica trasferta capitolina contro l’History Roma 3Z per 3 a 5 con un’altra prestazione magistrale per la “banda Torrejon”.

Determinazione, unione, tecnica: il Marsala ha vinto con tutti questi elementi una partita – valida come terza giornata di Campionato A2 Girone D – dove non è stato facile per entrambe le squadre scardinare le rispettive difese nella prima parte del match. Però, si sa, quando il gioco si fa duro, gli azzurri cominciano a giocare e a brillare.

