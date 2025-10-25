Valderice, festeggia i cento anni nonna Luigia

redazione

Valderice, festeggia i cento anni nonna Luigia

Condividi su:

sabato 25 Ottobre 2025 - 14:21

Un traguardo importante e una giornata di festa, ieri 24 Ottobre, a Valderice, per i 100 anni di nonna Luigia Giliberto, ospite della casa di riposo Villa Adriana.

Circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e del personale della struttura, nonna Luigia ha spento le sue cento candeline tra emozione e applausi. Alla cerimonia di compleanno ha partecipato anche Camillo Iovino, presidente del Consiglio comunale di Valderice, che ha portato a nome dell’amministrazione comunale gli auguri più sinceri per questo straordinario traguardo di vita.

Un secolo di ricordi, esperienze e sorrisi che la comunità valdericina ha voluto celebrare con affetto e riconoscenza.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta