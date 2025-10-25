Strasatti ritrova la sua squadra: nasce l’Asd Virtus

Dopo anni di silenzio sportivo, Strasatti torna a respirare calcio. È infatti nata l’Asd Virtus Strasatti, una nuova realtà che riporta passione nella contrada marsalese grazie anche alla collaborazione con la Primavera Marsala, società di Prima Categoria che ha sposato pienamente il progetto. La Virtus si è iscritta al campionato di Terza Categoria, ma il suo obiettivo va ben oltre la semplice competizione. I dirigenti vogliono costruire un punto di riferimento per la comunità, un luogo in cui unione, fratellanza e divertimento tornino a essere il cuore dello sport. “Il risultato sul campo è secondario rispetto ai valori fondamentali del calcio”, sottolinea il supervisore Vito Todaro, evidenziando l’anima etica della società. “Per noi conta che i ragazzi scendano in campo con il sorriso”, aggiunge il dirigente Girolamo Barraco, mentre il presidente Luciano Rizzo ribadisce: “Vogliamo creare un ambiente sano, dove contino impegno e passione, non solo la classifica. La Terza Categoria è il luogo ideale per riscoprire il calcio nella sua forma più autentica”. La collaborazione con la Primavera Marsala rappresenta una vera sinergia valoriale: non solo supporto tecnico, ma condivisione di una visione che mette al centro le persone e la socialità. Ora la Virtus è pronta a scendere in campo, con una certezza: la sua vittoria più grande sarà quella di riaccendere il senso di comunità e far tornare il calcio a essere una festa per tutti.