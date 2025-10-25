Successo della Canottieri Marsala alla prima regata Zonale ILCA 

La prima regata Zonale Ilca per la stagione 2026 si è conclusa con un grande successo per la società Canottieri Marsala. Ieri, nelle acque di Donnalucata, si sono sfidati numerosi atleti provenienti da tutta la Sicilia, impegnati nel corso del weekend in sei durissime prove. Il campo di regata, molto tecnico e imprevedibile, ha messo alla prova il livello strategico e la determinazione degli atleti. E i risultati sono stati eccezionali! Giulio Genna ha trionfato nella categoria Ilca 6, conquistando il primo posto del podio. Giorgia Tumbarello ha ottenuto un meritato secondo posto nella categoria Ilca 4, mentre Barbara Rizzo e Marcella Frazzitta hanno concluso le regate con delle buone prove. Grande soddisfazione e orgoglio per gli allenatori Mario Noto e Claudio Spanò, che si preparano per le prossime sfide.