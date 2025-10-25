A Campobello la Croce Rossa allestisce un campo per i lavoratori stagionali stranieri

Sarà il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana a occuparsi dell’allestimento del campo temporaneo con le unità abitative fornite dall’UNHCR alla Prefettura di Trapani, destinate all’accoglienza dei migranti economici nell’area dell’ex oleificio Fontane d’Oro di Campobello di Mazara (Trapani), un bene confiscato alla mafia. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha stanziato 50 mila euro a favore del Comune, che ha affidato alla Croce Rossa il servizio di montaggio, gestione e successivo smontaggio della struttura. In questo periodo, nella valle del Belìce, e in particolare a Campobello, si registra un forte afflusso di lavoratori stagionali stranieri impegnati nella raccolta delle olive Nocellara del Belìce. Alcuni di loro vengono ospitati direttamente dai produttori locali, mentre altri si trovano costretti a vivere in sistemazioni di fortuna: a questi ultimi è destinato il nuovo campo. Nei mesi scorsi, l’area è stata oggetto di interventi di ampliamento e riqualificazione, con l’installazione di nuove batterie di servizi igienici e docce, oltre alla pavimentazione e illuminazione dell’intero piazzale sud, lavori realizzati grazie ai fondi del Ministero dell’Interno.