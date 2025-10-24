La Marsala Volley si presenta ai tifosi azzurri al Teatro Sollima

Il Teatro Comunale di Marsala ha visto mercoledì 22 ottobre, andare “in scena” la presentazione ufficiale della Sigel Seap Marsala Volley per la stagione 2025/2026 di Serie A2 girone A. L’evento è stato un trionfo di affetto e partecipazione, l’ampia presenza di pubblico e tifosi ha affollato il Teatro, dimostrando ancora una volta che l’amore per questa maglia è profondo e condiviso, incarnando quell’abbraccio tra la città e la squadra tanto sentito da sempre. Sono state presentate ufficialmente le maglie, tutta la squadra ed il settore tecnico pronti a lottare sul taraflex ufficiale rappresentando il Brand “Marsala” in giro per l’italico stivale. L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla presenza delle istituzioni locali e dei partner fondamentali. Hanno onorato il palco il sindaco della Città di Marsala Massimo Grillo e l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, a testimonianza del sostegno istituzionale verso il progetto sportivo. Momento cruciale è stato l’intervento dei rappresentanti dei Main Sponsor, Sigel e Seap. I partner hanno espresso la piena convinzione di sostenere la società lilibetana in questa entusiasmante avventura della serie A2, rinnovando quell’impegno di chi vuole costruire qualcosa di duraturo, non solo guardando ai risultati, ma anche come memoria sportiva e legame indissolubile con la Città.

L’onda di calore del pubblico è stata amplificata dalla sentita presenza dei tifosi organizzati, “Gli Irriducibili”, che hanno ribadito la loro fedeltà, pronti ad accompagnare la squadra non solo in casa, ma, quando possibile, anche nelle sfide in trasferta. La loro vicinanza è uno stimolo fondamentale per le atlete. Con il progetto sportivo per la stagione 2025/2026 ufficialmente lanciato, l’attenzione si sposta ora sul campo di gioco. Dopo questa intensa manifestazione di supporto, l’intera Marsala è chiamata a trasformare questo entusiasmo in sostegno diretto. L’appuntamento è per domenica prossima, quando le azzurre affronteranno il forte Melendugno al grido “Tutti al Palazzetto”.