L’ippica ad ostacoli, a Buseto ultima tappa del Gran Premio Regionali Under 21

Da oggi e fino a domenica 26 ottobre, gli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo tornano a essere teatro di grande sport con la seconda e ultima tappa di selezione per il Gran Premio delle Regioni Under 21. L’evento, organizzato sotto l’egida del Comitato FISE Sicilia, servirà a definire i cinque binomi che rappresenteranno l’isola durante la prestigiosa manifestazione in programma all’ArenaFISE di Verona, nell’ambito della 127ª Fieracavalli (6-9 novembre). Saranno oltre 200 cavalli e cavalieri, provenienti da ogni provincia siciliana, a contendersi un posto nel Team Sicilia affrontando tre prove tutte su un’altezza di 1,30 metri: una gara a fasi consecutive venerdì, una prova a tempo sabato e, per concludere, una prova mista con barrage nella giornata di domenica.

Dopo la prima tappa, disputata lo scorso settembre all’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo, la classifica provvisoria vede al comando le palermitane Melania Milazzo (C.I. Taytù) su Fhera e Sara Guarino (Asd Sporting Wolf) su Querto-S, seguite da Marco Crimi (Riders Club) di Marsala su Kasalla 3, e dai palermitani Davide Scuteri (Asd Sporting Wolf) su Balko Rouge e Matteo Allò (Riders Club) su James Bont. Al termine delle tre giornate, il Comitato Regionale ufficializzerà i cinque binomi che voleranno a Verona. Quest’anno è stato introdotto anche un Premio Speciale di 5.000 euro, messo a disposizione dai Comitati organizzatori delle tappe, destinato ai componenti della squadra siciliana. Parallelamente, il Team Pony Sicilia, nato per valorizzare i giovani talenti e il settore pony, definirà la propria formazione in base alle classifiche dedicate. Il Gran Premio delle Regioni Under 21 e la Coppa delle Regioni Pony sono tra gli appuntamenti più attesi della stagione federale: a sfidarsi, nell’innovativa ArenaFISE del padiglione 11 di Fieracavalli, saranno i migliori giovani amazzoni e cavalieri di tutta Italia. Il weekend si concluderà con il Gran Premio del concorso, prova regina a due manche con ostacoli di 1,40 metri, sullo splendido sfondo del Parco Archeologico di Segesta.