Danno alla condotta di Bresciana, ancora niente acqua nel territorio trapanese

A causa di lavori eseguiti da Siciliacque sotto il ponte Salemi, si è verificato un grave danneggiamento alla condotta di Bresciana, che ha interrotto la fornitura idrica nel territorio trapanese. La condotta dovrà essere completamente svuotata per effettuare le riparazioni necessarie, con conseguenti tempi di attesa notevoli per il ripristino del servizio. Nelle more della riparazione in danno, il Comune di Trapani sta verificando le tempistiche di intervento e attende la possibile fornitura emergenziale da Siciliacque sulla condotta Montescuro per minimizzare i disagi ai cittadini. “Chiediamo scusa per i disagi provocati da eventi, ancora una volta, non dipendenti dalla nostra volontà. Invitiamo i cittadini a rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali del Comune per ulteriori informazioni sullo stato dei lavori e sulla ripresa del servizio idrico” fanno sapere dall’Ente.