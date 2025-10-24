Cade in zona Macari a San Vito e riporta fratture, soccorso dall’elicottero dell’Aeronautica

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, oggi è intervenuto per soccorrere un uomo nella zona di Macari, a sud di San Vito Lo Capo insieme a un team del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. La missione è stata ordinata e coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) del Comando della Squadra Aerea di Milano, che ha disposto il decollo dell’elicottero su richiesta del Soccorso Alpino. L’equipaggio è decollato alle 15 per dirigersi verso il campo di Castellammare del Golfo (TP) dove ha prelevato il team di 2 specialisti del Soccorso Alpino. Successivamente ha raggiunto la posizione del traumatizzato, un signore francese di 39 anni con frattura agli arti inferiori e impossibilitato a muoversi, alla base della parete rocciosa a nord di Macari.

Dall’elicottero si sono calati con il verricello i due tecnici e l’aerosoccorritore dell’equipaggio dell’Aeronautica Militare, i quali si sono sincerati delle condizioni del paziente e poi hanno proceduto al suo recupero tramite il triangolo di evacuazione. L’equipaggio si è poi diretto all’Ospedale San Antonio Abate di Trapani dove il paziente è stato affidato alle cure del personale medico specializzato. L’elicottero ha successivamente rilasciato il personale del Soccorso Alpino a Castellammare del Golfo ed è rientrato presso la base aerea di Trapani alle 17, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale, completando tutte le operazioni in due ore di volo.