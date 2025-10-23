Petrosino: pubblicato un avviso per l’efficientamento energetico degli edifici comunali

Il Comune di Petrosino informa che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online l’avviso di manifestazione d’interesse/ricerca di mercato per la realizzazione di un progetto di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) finalizzato all’efficientamento energetico degli edifici comunali.

L’iniziativa, finanziata dal GSE nell’ambito della Misura 3.0 del nuovo Conto Termico, prevede un sistema integrato di fornitura e gestione dell’energia tramite contratto di prestazione o rendimento energetico (EPC), senza alcun onere economico per l’Ente.

Gli obiettivi principali riguardano l’ammodernamento e la riqualificazione degli impianti, l’efficientamento energetico (solare termico, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.) e i servizi di gestione e manutenzione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente via PEC (all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it) entro e non oltre il 23 novembre 2025, utilizzando il modello allegato all’avviso consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune.