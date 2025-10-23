Parroco accoltellato in chiesa da uno sconosciuto a Gela, indagini in corso

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Grave fatto di sangue alla chiesa del Carmine di Gela (Caltanissetta). Il parroco Don Nunzio Samà è stato accoltellato da uno sconosciuto all’interno della chiesa. Il prete è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele. Sul posto ci sono i carabinieri del Reparto Territoriale e le volanti della Polizia. Potrebbe trattarsi dell’azione di una persona con gravi disagi sociali che forse pretendeva soldi. La chiesa era aperta all’adorazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).