Marsala 1912-Accademia Trapani: divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti

Era già accaduto in Coppa Italia e accadrà anche in Campionato. La Prefetta di Trapani Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Trapani e di Erice in occasione dell’incontro di calcio “Marsala 1912 – Accademia Trapani”, valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia Girone A, in programma domenica 2 novembre presso lo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità tra i supporters del Trapani Calcio e del Marsala 1912. Naturalmente c’è da specificare che, per motivi più che altro campanilistici, la contrapposizione storica è tra il Marsala 1912 e l’attuale Trapani che milita al momento in serie C, non quindi con l’Accademia. Restano però le ragioni campanilistiche tra le due città.