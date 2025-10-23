Casa di comunità, a Custonaci sopralluogo alla futura struttura di assistenza sanitaria

Le Case di Comunità, previste dalla riforma del SSN, mirano a potenziare la sanità territoriale, e a fornire assistenza sanitaria di prossimità e socio-sanitaria ai cittadini. A Custonaci sta sorgendo una delle 13 case di comunità previste in provincia di Trapani. L’opera è realizzata in un’area di proprietà comunale, appositamente concessa in comodato d’uso gratuito all’ASP di Trapani, per una superficie complessiva di 4.580 metri quadri. La Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Sabrina Pulvirenti, ha effettuato proprio questa mattina un sopralluogo sullo stato di avanzamento della casa di comunità a Custonaci, su invito del Sindaco della cittadina della riviera del marmo, Fabrizio Fonte. Il commissario è stata accolta dal sindaco al Comune e insieme si sono recati al cantiere, dove l’azienda è presente sul territorio con il direttore dei lavori. Accompagnata dall’Ufficio tecnico aziendale, ha constatato l’accelerazione nei lavori di realizzazione della struttura che servirà il comprensorio dell’agro ericino, lavori che procedono alacremente per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR.