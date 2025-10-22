Nella Targa Florio Classica 2025 è dominio… campobellese

Giovanni Moceri e Corrado Corneliani, a bordo di una Lancia Aprilia del 1937, vincono la Targa Florio Classica 2025, ultima prova del Campionato Italiano Grandi Eventi. La gara, organizzata dall’Automobile Club Palermo con il supporto dell’ACI Storico e della Regione Siciliana, si è chiusa con un finale incerto e spettacolare: i due si sono imposti di un soffio su Angelo Accardo e Caterina Vagliani (Fiat 508 C, Franciacorta Motori), mentre Francesco e Giuseppe Di Pietra hanno chiuso al terzo posto laureandosi Campioni Italiani Grandi Eventi 2025. Anche quest’anno i regolaristi di Campobello di Mazara trionfano alla Targa FlorioQuest’edizione, che ha confermato la Targa Florio come evento di rilievo mondiale, ha visto la partecipazione di oltre 230 equipaggi provenienti da 27 Paesi e dai cinque continenti.

Nel 120° anniversario dell’Automobile Club d’Italia, la corsa ideata da Don Vincenzo Florio nel 1906 ha celebrato a sua volta i 120 anni di storia automobilistica. La manifestazione è stata seguita e celebrata dai vertici dell’ACI: il commissario straordinario Tullio Del Sette, il sub commissario e presidente di ACI Storico Giovanni Battista Tombolato, il presidente di ACI Sport Giulio Pes di San Vittorio e il direttore generale Marco Rogano. “Grande soddisfazione – ha dichiarato Moceri – per aver vinto la mia Targa Florio su una vettura non semplice da gestire. È stato un percorso complesso, ma oggi è una festa condivisa con Corrado Corneliani, la scuderia Classic Team e chi mi ha affiancato nel lavoro tecnico”. La gara, che ha reso omaggio al giovane Paolo Taormina, ucciso pochi giorni fa a Palermo, è stata dedicata alla sua memoria.

Il sindaco di Campobello Giancarlo Castiglione ha dichiarato: “Un vero peccato che, come era sempre avvenuto in passato, anche questa edizione non abbia percorso le strade del nostro paese, che viene considerato in tutto il mondo la culla della regolarità. Ma questo nulla toglie ai regolaristi di Campobello, che anche in questa gara, come sempre, hanno raggiunto eccellenti risultati, distinguendosi per il loro straordinario talento noto e apprezzato ormai a livello internazionale. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Campobello, rivolgo dunque i miei complimenti e un grande plauso ai pluricampioni Giovanni Moceri, che ha vinto la gara navigato da Corrado Corneliani, su Lancia Aprilia del 1937, Angelo Accardo (navigato da Caterina Vagliani su Fiat 508 C della Franciacorta Motori) e Francesco Di Pietra (in coppia con il figlio Giuseppe) che si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica, siglando quest’ennesimo successo che rende onore alla nostra città”.