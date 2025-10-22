Francesca Trapani (5 Stelle) si dimette: “Io coerente, Grammatico difende Tranchida”

La rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Trapani ha annunciato le proprie dimissioni. “Con grande tristezza e un cuore colmo di riflessioni – ha dichiarato Francesca Trapani – annuncio oggi le mie dimissioni dal ruolo di rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle”. Pur trattandosi di una decisione sofferta, la portavoce ha voluto chiarire che il suo legame con il Movimento resta profondo e convinto: “Nonostante questa scelta dolorosa, il mio legame con il Movimento rimane saldo, perché credo ancora fortemente nei suoi principi e nelle sue radici, che considero una speranza concreta per il futuro. Tuttavia, alcuni eventi recenti mi hanno posta di fronte a un’incertezza che non posso più ignorare”.

A suscitare le sue perplessità, in particolare, è stato quanto accaduto durante un recente Consiglio straordinario: “Non sono riuscita a comprendere perché il sindaco Aldo Grammatico, che in passato ha sempre sostenuto le ore ASACOM, abbia scelto di difendere chi, come il sindaco Giacomo Tranchida, non ha preso impegni concreti per il futuro di questo servizio. Questa contraddizione mi ha profondamente destabilizzata. E continuo a chiedermi perché abbia fatto quella scelta”. Ulteriori dubbi sono stati sollevati dalla posizione dell’onorevole Ciminnisi. “La sua scelta di non esprimersi apertamente sull’intervento del sindaco Grammatico ha reso il mio percorso decisionale ancora più complicato. In un momento così delicato, mi sarei aspettata maggiore chiarezza, una guida più salda. La sua neutralità, che rispetto come ho sempre fatto sul piano personale e istituzionale, ha però creato un vuoto che ha reso più difficile per me trovare una direzione condivisa”.

L’ormai ex rappresentante territoriale pentastellata ha poi ricordato uno dei principi cardine del Movimento: “La legge è chiara: la spesa per il servizio ASACOM è a carico dei Comuni. Questo è sempre stato un punto fermo per il Movimento 5 Stelle”. Un altro elemento che ha contribuito alla sua decisione riguarda la mancanza, a suo avviso, di una visione unitaria: “Per poter davvero fare la differenza, serve una visione comune, un’intesa solida. Ma oggi, purtroppo, quel sogno sembra affievolirsi. Le parole del sindaco Grammatico, dopo il mio intervento, che hanno di fatto svilito la posizione del M5S durante quel Consiglio, sono state per me la conferma che la strada intrapresa non è più quella di un tempo”. Infine, la portavoce ha espresso il proprio disagio rispetto a certe alleanze politiche recentemente emerse: “Le recenti dinamiche nell’area progressista, e in particolare l’avvicinamento al Partito Democratico, rappresentano per me un’ulteriore distanza dal percorso che ho sempre cercato di portare avanti. Come posso sostenere un progetto politico che si avvicina a forze che, negli anni, ho contrastato per le scelte che hanno danneggiato la mia città? È difficile ignorare questa contraddizione, soprattutto quando vedo sostenuti, anche dal mio stesso ambiente, politici che oggi tagliano servizi essenziali per i più fragili”.

Ha poi aggiunto: “Fatico sinceramente a intravedere un cammino condiviso con chi ha compiuto scelte che, per me, restano inaccettabili, alla luce della mia storia politica e delle battaglie che ho portato avanti”. Nonostante tutto, la rappresentante ha ribadito il proprio impegno verso la città e verso il Movimento: “Il mio amore per Trapani e per il Movimento 5 Stelle resta immutato. Continuerò a essere una cittadina attiva, e a sostenere con passione i principi in cui credo e che reputo ancora giusti per il futuro”. Nel concludere, ha voluto rivolgere un ringraziamento sincero: “Ringrazio di cuore gli attivisti di Trapani e della provincia, i referenti comunali, il referente provinciale e i gruppi regionali e nazionali per la fiducia e per il percorso condiviso. Anche se il mio ruolo di rappresentante del GT termina qui, continuerò a offrire il mio contributo come attivista, con quello spirito di impegno civico che ha sempre guidato il mio cammino”.