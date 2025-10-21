Calcio Femminile: il Marsala battuto in casa dalle baresi del Pink Sport Time

Termina 0-2 la 2º giornata di Campionato Serie C Nazionale per la Virtus Femminile Marsala contro le ospiti baresi del Pink Sport Time a segno con Lippolis e Strisciuglio. Una gara intensa e combattiva quella andata di scena domenica 19 ottobre al municipale “Nino Lombardo Angotta” per le azzurre di coach Valeria Anteri che al termine commenta: “È stata una partita dal sapore antico tra due società che si affrontavano un tempo in Serie B, in Serie A2. oggi invece è stato un nuovo inizio con le mie ragazzine che devo dire si sono date da fare. Peccato perché nonostante loro abbiano attaccato di più secondo me il risultato è eccessivo, abbiamo avuto più di una occasione come due traverse su due calci di punizione, un tiro che è uscito veramente di pochissimo e un calcio di rigore sbagliato sullo 0-2. Siamo felici per la prestazione ma dobbiamo imparare, dobbiamo fare tanto e dobbiamo lavorare ancora perché i gol potevano essere evitati. Per il resto testa alla prossima, sarà un’altra trasferta lunga e difficile, ma ci faremo trovare pronte come sempre”. Come da calendario, il prossimo appuntamento è in Campania contro la formazione Villaricca Calcio presso lo stadio “Alberto Vallefuoco” di Mugnano di Napoli(NA) domenica 26 ottobre alle ore 14:30.