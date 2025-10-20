La Giunta comunale di Petrosino ha approvato, in via amministrativa, il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale, finalizzato al potenziamento della sicurezza urbana e alla tutela del territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’avviso pubblico diramato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto dirigenziale n. 2768 del 9 settembre 2025. Il progetto, redatto dall’architetto Giuseppe J. De Vita, ha un importo complessivo di 149.919,77 euro, somma che rientra nei fondi messi a disposizione dalla legge regionale n. 29 del 12 agosto 2025, che ha stanziato 15 milioni di euro a favore dei comuni siciliani per interventi di videosorveglianza urbana. ogni ente potrà accedere a un finanziamento massimo di 150.000 euro.

La proposta del Comune guidato da Giacomo Anastasi prevede l’installazione di 17 telecamere di sorveglianza in aree strategiche del territorio comunale, tra cui il litorale Biscione e Sibiliana, l’area costiera di Torrazza, la stazione ferroviaria Petrosino-Marsala, alcune strade interpoderali e spazi urbani e periurbani. il sistema sarà inoltre integrato da apparecchiature tecnologiche per il potenziamento delle sale operative e la creazione di una postazione di controllo remota presso il comando della Polizia Municipale, per la gestione centralizzata delle immagini. La giunta, accogliendo con urgenza la possibilità di partecipare al bando, ha sottolineato la priorità dell’intervento per contrastare fenomeni di criminalità diffusa, abbandono illecito di rifiuti e per rafforzare la sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale, che negli anni ha già avviato interventi simili, mira ora a espandere e rafforzare la rete di videosorveglianza, rispondendo in maniera più efficace alle esigenze del territorio. La richiesta di finanziamento è stata inoltrata alla Regione e la delibera – come si legge nell’atto – non comporta al momento alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.