Il Marsala vince con la Parmonval e si gode la vetta in compagnia

Un Marsala cinico s’impone allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” per 1 a 0 contro la Parmonval con una rete siglata nel primo tempo che è anche quella che ha chiuso il match al 2′. In realtà gli azzurri si sono avvicinati più volte al raddoppio, l’area della Parmonval è stata assediata più volte dai padroni di casa che hanno imposto gioco e ritmo. Bene così e sabato prossimo anticipo alle ore 14.30 per una trasferta impegnativa dei ragazzi di Mister Chinnici contro il Partinicaudace. Il Marsala guida la classifica assieme al Licata a 14 punti.