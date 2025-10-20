L’Accademia Trapani perde a Licata, è già testa al derby col San Vito

Sconfitto da un forte Licata in testa alla classifica di Eccellenza, per 3 a 1, l’Accademia Trapani tornerà in campo domani per la ripresa degli allenamenti. La settimana-tipo prevede il solito ritmo di lavoro, con le sedute quotidiane da martedì a sabato, intervallate dalla la pausa del venerdì. Domenica prossima, l’Accademia tornerà a giocare in casa (ore 14.30), ospitando il Città di San Vito Lo Capo nella gara valevole per la settima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza. Mister Alberto Amoroso dichiara: “Ancora una volta, abbiamo pagato a caro prezzo il gol fulmineo che abbiamo subito. Contro una squadra forte come il Licata, rimettere in carreggiata la partita non era affatto facile. Per lunghi tratti dei novanta minuti, abbiamo coperto bene il campo, dimostrando la stessa tempra delle ultime gare. Al di là del rigore sbagliato sul 2-0 a loro favore, che avrebbe potuto riaprire la gara, il nostro gol è arrivato troppo tardi per farci sperare di raccogliere un risultato positivo. Detto questo, vanno riconosciuti i meriti al Licata, che ha confermato di essere una delle squadre meglio attrezzate del nostro campionato. Ripartiamo con entusiasmo, consapevoli che la sfida più importante è sempre la prossima. Lavoreremo con attenzione e dedizione per preparare al meglio la gara contro il San Vito”.