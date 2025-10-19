A Marsala si inaugura il Milan Club, ci sarà l’ex difensore Serginho

L’ex calciatore Sergio Claudio dos Santos, meglio noto come “Serginho”, sarà a Marsala sabato 25 ottobre. Il difensore brasiliano del Milan, campione d’Europa con la squadra rossonera nel 2003 e nel 2007, taglierà il nastro in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Milan Club “Paolo Maldini” di Marsala.Serginho, il cui palmarès con la maglia del Milan vanta anche uno scudetto, una coppa Intercontinentale, una coppa Italia, due supercoppe europee e una supercoppe italiana, ha trascorso nove stagioni nel nostro paese. Tutte con la casacca rossonera addosso.

Il programma della giornata sarà articolato come segue: ore 16,30 inaugurazione della sede del Milan Club Marsala “Paolo Maldini”; ore 18 Conferenza presso la sala multimediale del Complesso Monumentale di S. Pietro. In occasione dell’evento, patrocinato dal Comune di Marsala, dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo, il Presidente del Milan Club Marsala “Paolo Maldini”, Vito Silenio Sorrentino, ringrazierà gli intervenuti. Quindi Umberto Li Gioi e Piero Pellegrino dialogheranno con il campione rossonero. L’ingresso è aperto a tutti. Serginho in serata sarà ospite del Consiglio Direttivo e dei soci del club presso un noto ristorante della città in una cena riservata agli iscritti.