Guasti riparati ai pozzi di Bresciana ma l’acqua fatica ad arrivare, necessarie altre ore

A seguito della riparazione dei tre guasti sulla condotta di Bresciana, il maggiore approvvigionamento idrico ai serbatoi di San Giovannello sta gradualmente riprendendo quota, quindi domani, lunedì 20 ottobre, sarà possibile effettuare l’erogazione in centro storico. Tuttavia – come fa sapere il Comune di Trapani – il flusso d’acqua, attualmente in arrivo al serbatoio, non è sufficiente per garantire la distribuzione regolare già domani e pertanto si prevede di spostare la distribuzione dell’acqua nella tarda mattinata/primo pomeriggio, in modo tale da consentire intanto lo “sfioro” del serbatoio ed il conseguente riempimento delle condotte, operazione utile al fine di garantire l’arrivo della preziosa risorsa anche nelle zone più disagiate orograficamente.