Il Comune di Petrosino si prepara al Carnevale, avviso per associazioni e gruppi

Il Comune di Petrosino si prepara al Carnevale 2026. E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio online l’Avviso Pubblico per la partecipazione alla manifestazione “Carnevale di Petrosino 2026”. Possono partecipare Associazioni culturali, scuole, enti, comitati e gruppi spontanei senza fini di lucro, con l’obiettivo di creare gruppi mascherati. È lasciata piena libertà nella scelta del tema, per dare spazio alla creatività e all’originalità dei partecipanti. Le Associazioni che intendono partecipare con Carri allegorici dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione al Protocollo generale del Comune di Petrosino, entro e non oltre le ore 13:00 del 7 novembre 2025. L’Avviso completo é disponibile sul sito istituzionale del Comune di Petrosino, nella sezione Albo Pretorio. Il “Carnevale di Petrosino” rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi e partecipati dell’anno: un’occasione per celebrare tradizione, fantasia e spirito di comunità.

(foto di repertorio)