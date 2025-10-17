A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

“Come pensiamo di cambiare i risultati se non cambiamo noi stessi?”

In un settore come quello automotive in balia di sconvolgimenti normativi e strutturali, con mercati in contrazione e una sempre più avvincente quantità di sfide in atto da anni, le Concessionarie Meridiano ed Essepiauto nel 2020 hanno intrapreso un percorso di cambiamento e partnership che ha creato un unico interlocutore ufficiale Audi da Agrigento a Trapani, passando per Enna e Caltanisetta. Un polo commerciale nella Sicilia sud-occidentale che in 5 anni ha portato a risultati entusiasmanti in termini di vendite ma anche e soprattutto in termini di attenzione alle esigenze dei Clienti premium. L’esperienza di questi 5 anni porta oggi ad una ulteriore crescita: Essepiauto accoglie nella sede di Trapani il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano.

Un nuovo inizio a Trapani, in uno spazio espositivo dedicato al Brand dei quattro anelli che ha l’obiettivo di elevare l’esperienza del Cliente Audi. La naturale evoluzione di una storia di oltre 40 anni nel fantastico mondo dell’auto per affrontare le sfide del futuro ed accogliere i Clienti Audi in uno spazio nuovo, avvincente, avveniristico. Siamo felici di invitarvi all’inaugurazione del nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano, in Via Carlo Messina 2, Trapani. Un evento esclusivo per celebrare insieme un traguardo importante, con una sorpresa che non è ancora stata svelata.

La vera emozione? Sarà riservata solo a chi sarà presente.

Dove: Audi Prima Scelta :plus Meridiano – Via Carlo Messina 2, Trapani

Quando: 18/10/2025 – ore 18.00

POSTI LIMITATI, solo su prenotazione