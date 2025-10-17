Baglio Oneto tra i finalisti ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2026

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT, che da fine luglio è entrato a far parte dell’esclusiva collezione Condé Nast Johansens, realtà legata all’impero editoriale omonimo è entrato nella rosa dei tre finalisti per Weddings, Parties & Celebrations Award Category per l’Europa e il Mediterraneo. La Sicilia è già sul podio, con Girona, in Spagna, e Firenze e c’è modo di partecipare alla votazione per il vincitore cliccando a questo link: un modo per celebrare la bellezza di luoghi e tradizioni, e rendere la Sicilia protagonista del futuro. Baglio Oneto, frutto di una lunga storia di famiglia che affonda le radici nel Settecento, ha saputo valorizzare nel tempo l’amore per il territorio. Proprio di quest’anno il Baglio Oneto è stato premiato alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – a Milano come Best Green Accomodation Italia. Il riconoscimento è stato attribuito nell’ambito del GIST Green Travel Award 2025, e testimonia l’attenzione a 360 gradi per i luoghi e le persone che li vivono.

La Sicilia si presenta come una meta dove la chiave dell’esperienza è l’autenticità: di storie, di persone, di sapori. E chi vive la Sicilia lo sa. Per Baglio Oneto offrire soggiorni di lusso è qualcosa di connaturato ad una ospitalità dell’anima.

Condé Nast Johansens si distingue come emblema d’eccellenza nel panorama dell’ospitalità internazionale e la sua guida – specializzata in hotel, spa e location per eventi di lusso – è considerata un punto di riferimento per i viaggiatori in cerca di raffinatezza ed esclusività, e offre una selezione di strutture indipendenti, dimore storiche e location di alto livello, con un’attenzione particolare alle esperienze memorabili e personalizzate. Baglio Oneto è già presente nel catalogo online di Condé Nast Johansens, e verrà inserito nell’edizione cartacea del 2026, l’enciclopedia dell’ospitalità del lusso per antonomasia, che rinnova la propria pubblicazione da oltre 40 anni.

I voti raccolti in soli due mesi hanno consentito al Baglio Oneto di raggiungere il podio, e per una categoria che è uno dei fiori all’occhiello del resort.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato – dice Anna Palmeri Oneto, titolare del resort – che ci valorizza proprio nel modo da noi desiderato. L’idea di essere riconosciuti come una location per eventi privati d’eccellenza, e ad un livello internazionale così alto, per noi è un onore. Da sempre siamo felici di essere lo sfondo di celebrazioni che costituiscono tappe importanti nella vita delle persone, come matrimoni, compleanni, anniversari, che da noi trovano un fascino speciale. Questo ci rende partecipi della vita del nostro territorio, cosa a cui teniamo moltissimo, e ci da la possibilità di condividere la Bellezza del nostro Baglio e la sua atmosfera con i nostri ospiti”. La serata finale con la proclamazione dei vincitori di tutte le categorie è in programma a Londra, al Kimpton Fitzroy, il 3 novembre 2025. Contestualmente verrà presentata anche la nuova 2026 Luxury Hotels Guide.