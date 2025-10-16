Il trapanese Matteo Galli sul podio Optimist al Trofeo CONI

Un giovane velista trapanese ha riportato un lusinghiero secondo posto al 10° Trofeo CONI di Lignano Sabbia d’Oro, svoltosi negli scorsi giorni. Una grande festa delle discipline estive e della vela giovanile, in particolare, che ha riunito nella nota località balneare friulana oltre 4.500 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Il Trofeo CONI è stato organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Comitato XIII Zona FIV e lo Yacht Club Lignano. Matteo Galli, timoniere della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, uno dei tre velisti siciliani in gara, ha conquistato la piazza d’onore nella classe Optimist, portando un importante riconoscimento alla Sicilia e alla LNI Trapani.