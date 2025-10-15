R4 “La Leggenda Continua”, il ritorno di un mito tra note, risate e gusto

La Renault 4 torna a far parlare di sé. Un’icona senza tempo che ha segnato intere generazioni sarà protagonista di una serata unica organizzata dalla concessionaria Essepiauto Renault di Trapani. Appuntamento sabato 18 ottobre, alle ore 18, presso la concessionaria Renault di Trapani, per celebrare la leggenda della Renault 4 con un evento che unirà emozioni, comicità, musica e convivialità.

Special guest della serata sarà Claudio Casisa, noto al grande pubblico come parte del duo comico “I Soldi Spicci”, che con la sua verve brillante e irriverente porterà sul palco una stand-up comedy tutta da ridere. Non solo comicità: la serata sarà accompagnata da musica dal vivo, un aperitivo offerto a tutti i partecipanti e un servizio di baby parking gratuito, per rendere l’esperienza accessibile e piacevole per tutta la famiglia. Programma della serata: Stand up comedy con Claudio Casisa, Live Music, Aperitivo offerto, Baby Parking gratuito. Dove? Presso la Concessionaria Renault di via Carlo Messina, 2 a Trapani (Zona Industriale).

Ingresso gratuito, con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Registrazione presso il sito www.essepiauto sezioni promozioni – evento di presentazione R4. Un’occasione speciale per riscoprire il mito della Renault 4, icona intramontabile che continua a emozionare, questa volta con un sorriso in più.