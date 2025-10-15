Petrosino potenzia l’acqua nelle abitazioni grazie a un by-pass idrico

Un nuovo passo avanti per l’efficientamento della rete idrica comunale di Petrosino. È stato completato un importante intervento sul sistema idrico, che ha permesso la realizzazione di un by-pass “ad anello”: un collegamento strategico tra la rete proveniente da Marsala e quella dell’acquedotto comunale. Grazie a questa infrastruttura, è stato potenziato il flusso e la pressione dell’acqua in diverse aree del territorio — tra cui via dei Platani, via Leonardo da Vinci, via Ugo La Malfa, via Francia, via Olanda e via Svezia — garantendo un’erogazione finalmente regolare a molte famiglie che da decenni attendevano un servizio idrico stabile e continuo. Un risultato concreto che rappresenta non solo un miglioramento della qualità della vita, ma anche il riconoscimento di un diritto fondamentale: l’accesso all’acqua potabile. L’intervento ha portato anche a un importante beneficio in termini di efficienza energetica.

Il Comune, infatti, è riuscito a ridurre il tempo di funzionamento delle pompe di sollevamento da otto ore a una sola ora al giorno, ottenendo così un notevole risparmio economico e contribuendo in maniera significativa alla sostenibilità ambientale. Questa operazione rientra nel più ampio programma di ammodernamento del sistema idrico petrosileno, che ha già visto la sostituzione del quadro elettrico e l’ottenimento del decreto di finanziamento per la costruzione di un impianto di denitrificazione. Soddisfatti il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Salmeri: “Con questo intervento abbiamo garantito un regolare accesso all’acqua a famiglie che l’attendevano da decenni. È un segno concreto del nostro impegno per migliorare la qualità della vita e rendere Petrosino un Comune più efficiente, moderno e sostenibile. Continueremo a lavorare per migliorare i servizi pubblici e la quotidianità dei cittadini, perché una gestione responsabile dell’acqua è la base per uno sviluppo davvero sostenibile”.